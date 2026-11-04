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Pas de troisième match amical pour les Bleues
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 10:47

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Pas de troisième match amical pour les Bleues

Pas de troisième match amical pour les Bleues

Deux sans trois. Alors que la prochaine trêve internationale pour les Bleues se déroulera à cheval sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, les protégées de Laurent Bonadei ne disputeront finalement que deux matchs amicaux contre les trois initialement annoncés , rapporte L’Équipe .

Pas d’adversaire trouvé

Les Bleues recevront le Venezuela le 27 novembre au stade Marcel-Picot de Nancy, puis le Maroc le 5 décembre à Sochaux. Selon les informations du quotidien sportif français, les recherches de la FFF concernant les équipes européennes n’ont pas abouti à cause des qualifications pour la Coupe du monde 2027 et de la volonté de l’instance de ne pas proposer un adversaire trop faible après la démonstration tricolore face à la Lettonie (9-0). Les Bleues n’iront donc pas jouer à l’extérieur .…

LB pour SOFOOT.com

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