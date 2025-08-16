 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pas de taxes contre la Chine pour ses achats de pétrole russe dans l'immédiat, dit Trump
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 04:31

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas nécessaire dans l'immédiat d'envisager des sanctions commerciales contre des pays tels que la Chine pour leurs achats de pétrole russe, ajoutant toutefois qu'il pourrait devoir se pencher à nouveau sur la question dans deux ou trois semaines.

Désireux de stopper la guerre en Ukraine, le chef de la Maison blanche a menacé la Russie de sanctions si aucune avancée vers la paix n'était constatée. Il a également prévenu qu'il pourrait prendre des sanctions secondaires contre les pays qui se procurent du pétrole russe, au premier rang desquels la Chine et l'Inde, en complément de sa politique de droits de douane.

Donald Trump a mis sa menace à exécution concernant l'Inde, instaurant la semaine dernière des taxes supplémentaires de 25% sur les produits indiens importés aux Etats-Unis.

Il s'est gardé toutefois de faire de même à l'égard de la Chine, avec laquelle la trêve commerciale a été prolongée la semaine dernière de 90 jours.

A la question de savoir s'il allait prendre des sanctions contre Pékin au sortir de son sommet avec le président russe Vladimir Poutine, qui n'a débouché sur aucun accord de paix ou de cessez-le-feu en Ukraine, le président américain a déclaré dans une interview à la chaîne Fox News que ce n'était pas nécessaire dans l'immédiat.

"Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas besoin de penser à cela", a-t-il dit. "Peut-être que je vais devoir y songer dans deux ou trois semaines, mais il n'est pas nécessaire d'y penser maintenant", a-t-il ajouté. "La réunion (avec Vladimir Poutine) s'est très bien passée".

(Costas Pitas, Jasper Ward, Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)

