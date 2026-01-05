Pas de supporters parisiens pour le Trophée des champions
C’était donc ça qu’il fallait comprendre avec le slogan « Le PSG c’est au Parc » ?
Coup dur pour le Paris Saint-Germain qui ne pourra pas compter sur ses fidèles ce jeudi à l’occasion du Trophée des champions qui se disputera sur la pelouse du Stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City face à l’Olympique de Marseille. Pour assister à cette rencontre tout simplement historique, le club de la capitale avait mis en place d’alléchants « packs voyage » comprenant le vol aller-retour, des repas servis à bord, des navettes jusqu’au stade et, bien évidemment, une place de match.…
