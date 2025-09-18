Pas de Rennais dans les tribunes de la Beaujoire pour le derby
Le retour d’une mauvaise habitude.
Présents ces dernières années lors des derbys, les supporters du Stade rennais ont été interdits de déplacement à la Beaujoire pour le match face au FC Nantes, samedi à 17 heures. Un arrêté ministériel publié mercredi soir indique que « les déplacements des fans du Stade rennais sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public », tandis que les supporters du FCN « adoptent souvent un comportement violent lors des matchs à domicile.» …
MBC pour SOFOOT.com
