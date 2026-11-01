Karchaoui absente plusieurs semaines

Le verdict est tombé. Après sa sortie prématurée en Ligue des champions face à Manchester City, Sakina Karchaoui manquera plusieurs semaines selon les informations de L’Équipe . La capitaine du PSG souffre bien d’une entorse. L’internationale française aurait d’ailleurs été vue au Campus du club de la capitale avec des béquilles.

Une absence de poids

L’ancienne Lyonnaise devrait manquer plusieurs joutes importantes avec le PSG. En effet, les joueuses de Paulo César luttent pour rester sur le podium de Première Ligue dès ce dimanche après-midi contre le Paris FC, et se préparent à une rencontre cruciale face au Bayern Munich en Ligue des champions le mardi 10 novembre prochain. Si son absence se poursuit, Karchaoui pourrait devoir déclarer forfait pour la prochaien trêve internationale qui comprend la réception du Vénézuela le 27 novembre et celle du Maroc le 5 décembre.…

SW pour SOFOOT.com