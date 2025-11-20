Pas de nouveau stade pour Montpellier

Nicollin a dit stop.

Il y a deux mois, le maire de Pérols Jean-Pierre Rico a annoncé l’abandon du projet de nouveau stade à Montpellier, pour des raisons financières. Un abandon que le président Laurent Nicollin a confirmé avec son sens de la formule dans les colonnes du Midi Libre ce mercredi : « Tout est fini. A un moment donné, j’en ai assez chié la saison dernière, ça a été compliqué pour moi, sur beaucoup de plans, physiquement et mentalement. J’ai 52 ans, je ne vais pas mourir au bord d’un terrain de foot ». …

CDB pour SOFOOT.com