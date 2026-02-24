Pas de Coupe du monde pour Romain Saïss

Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! À 35 ans, Romain Saïss a décidé de dire stop, à quelques mois du coup d’envoi du Mondial 2026. Après 86 sélections, le capitaine de la sélection marocaine a annoncé sa retraite internationale à travers un long texte publié sur les réseaux sociaux, remerciant ses coéquipiers, qu’il appelle « mes frères » , ainsi que les différents sélectionneurs, staffs, équipes médicales et supporters.

Il promet au Maroc « un avenir radieux »

Ces dernières années, le défenseur central né dans la Drôme a été freiné par les blessures . Lors de la dernière CAN, disputée à domicile, il n’a pas pu pleinement participer à l’épopée jusqu’en finale en raison d’un pépin aux ischio-jambiers. Durant la Coupe du monde 2022, il avait aussi dû sortir prématurément sur blessure lors de la demi-finale contre l’équipe de France. Il n’en reste pas moins un élément majeur de cette génération dorée.…

EL pour SOFOOT.com