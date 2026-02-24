Le Stade rennais va financer… un skeletoneur

Ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Pour représenter l’équipe de France aux Jeux olympiques d’hiver, mieux vaut être originaire d’une région montagneuse et avoir grandi au pied des pistes. Cette année, lors des JO de Milan-Cortina, Lucas Defayet a prouvé que la règle n’était pas immuable , lui qui vient de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), à l’opposé des Alpes, et qui s’est distingué dans l’épreuve de skeleton.

La famille Pinault désormais sensible à ce sport

Sa dix-neuvième place – pas déshonorante en raison de la différence d’équipements avec les favoris – et son interview où il clame son amour du Stade rennais en ont fait une attraction de cette quinzaine. Le premier Français à concourir à l’épreuve depuis 2010 a même été approché par son club de cœur.…

EL pour SOFOOT.com