L’ancien pro ayant frappé une policière écope de six mois de prison ferme
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 09:23

L’ancien pro ayant frappé une policière écope de six mois de prison ferme

L’ancien pro ayant frappé une policière écope de six mois de prison ferme

Un ancien joueur formé au Stade rennais, puis passé par Caen, s’est distingué de la pire des manières, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février : en frappant une policière en marge d’une rixe dans un bar de Rennes, lui causant une double fracture du nez et trois jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Ivre au moment des faits, cet homme d’une quarantaine d’années a d’abord été interpellé et placé sous contrôle judiciaire.

« J’ai honte »

Jugé en comparution immédiate lundi, il a finalement écopé six mois de prison ferme sous bracelet électronique et six mois avec sursis , d’après les informations de Ouest-France . Même s’il certifie n’avoir aucun souvenir de la scène, il ne nie pas les faits : « Du fond du cœur, je suis désolé, en aucun cas je n’aurais voulu vous faire du mal, l’alcool n’excuse pas tout. J’ai honte. »

EL pour SOFOOT.com

