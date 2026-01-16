 Aller au contenu principal
Pas de contrôle à l'école pour permettre aux étudiants marocains de profiter de la finale ?
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 11:35

Pas de contrôle à l'école pour permettre aux étudiants marocains de profiter de la finale ?

Pas de contrôle à l'école pour permettre aux étudiants marocains de profiter de la finale ?

Pas besoin de simuler une grippe lundi. Ce dimanche, sur les coups de 20 heures, le Maroc disputera à la maison sa finale de CAN historique contre le Sénégal, devant quelques centaines de milliers de spectateurs dont beaucoup des collégiens.

Conscient de l’ampleur de l’événement, le député Mohamed Ouzzine , ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a interpellé dans une lettre le ministre de l’Éducation nationale et des Sports, pour demander le report des examens prévus le lundi 19 janvier. De quoi permettre aux élèves de suivre librement la finale la veille pour vivre « un moment sportif national d’une telle intensité ».

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
