PAS D'ACCORD ENTRE TIKTOK ET WASHINGTON, LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT par David Shepardson et Echo Wang WASHINGTON/NEW YORK (Reuters) - L'administration Trump a choisi vendredi de ne pas accorder à ByteDance, propriétaire de TikTok, un nouveau délai après le décret du président américain l'obligeant à céder les actifs de l'application vidéo aux Etats-Unis sous peine de l'interdire. Les discussions se poursuivront néanmoins entre Washington et TikTok, ont indiqué deux sources proches du dossier. Un représentant du département du Trésor a déclaré vendredi que le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) s'engageait avec ByteDance "à achever le désinvestissement et d'autres mesures nécessaires pour résoudre les risques de sécurité nationale". Washington estime que l'application présente des risques pour la sécurité nationale et craint que les données des 100 millions d'utilisateurs américains puissent être obtenues par le gouvernement à Pékin. TikTok rejette ces accusations. Un accord préliminaire a été trouvé en septembre entre ByteDance, Walmart et Oracle afin que les deux compagnies américaines entrent au capital d'une nouvelle entité chargée de superviser les opérations de TikTok aux Etats-Unis. Demeure toutefois un point d'achoppement important: la structure d'actionnariat de la future société, dénommée TikTok Global. Le 11 novembre, ByteDance avait déposé une requête auprès d'une cour d'appel américaine pour contester le décret du président américain Donald Trump. (Version française Camille Raynaud)

