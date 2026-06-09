Partouche publie un chiffre d'affaires en hausse au 2T, malgré un contexte difficile

Le groupe de casinos Partouche a réalisé au deuxième trimestre 2026-2027 un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 109,5 millions d'euros millions d'euros, sur la lancée du trimestre précédent, en dépit d'un contexte économique difficile lié à la hausse des prix des carburants.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Au deuxième trimestre de l'exercice décalé (de février à avril), son produit brut des jeux (PBJ), indicateur clé du secteur, a progressé de 1,9% à 182,1 millions d'euros, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué.

Le PBJ représente la différence entre les mises des joueurs et leurs gains, avant prélèvements (Etat, communes...).

Hors acquisition de Casino Cannes 50 Croisette et ouverture du casino de Cotonou au Bénin l'an dernier, le PBJ a cru de 1% à 178,2 millions d'euros.

"C'est assez satisfaisant, d'autant plus qu'il y a une réelle tension sur la fréquentation de nos clients qui, la quasi-totalité du temps, viennent jusque chez nous en voiture: le coût de l'essence et du déplacement est un paramètre qui commence à peser", a commenté auprès de l'AFP Fabrice Paire, président du directoire du groupe Partouche.

En France, le PBJ a progressé de 1,6% sur cette période, à 163,1 millions d'euros. Il a bénéficié du dynamisme des jeux de table (+14,8% à 37,3 millions d'euros), notamment dans les casinos d'Annemasse, de Divonne ou de La Tour-de-Salvagny. Le groupe souligne aussi le dynamisme des casinos cannois, le Cannes 50 Croisette, racheté en février 2025, et le Royal Palm.

A l'inverse, les machines à sous ont vu leur PBJ décroître (-1,7% à 125,8 millions d'euros) en raison de la fin de l'exploitation du casino de Berck depuis janvier.

À l'international, le PBJ est en hausse de 4,5% à 18,9 millions d'euros, dopé notammment par les jeux en ligne.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 240,4 millions d'euros.

Par ailleurs, le casinotier - qui compte 43 établissements exploités et 4.050 salariés -, qualifie de "solide" le démarrage de son nouveau club de jeux parisien, ouvert courant mai.

"Il vient offrir dans le panorama des clubs parisiens un format plus vaste que les clubs existants", a fait valoir Fabrice Paire. "Sur les pics de fréquentation, le client pouvait se retrouver face à une impossibilité d'accéder à l'offre de jeux. Donc, on vient accroître cette offre de jeux, ce qui sera bénéfique pour tout le monde".