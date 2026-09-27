 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La République tchèque bat l'Ukraine pour remporter sa 12ème Billie Jean King Cup
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 21:54
Ajouter Boursorama à vos sources

Finale de la Coupe Billie Jean King - Ukraine contre République tchèque

Finale de la Coupe Billie Jean King - Ukraine contre République tchèque

‌Les joueuses de tennis tchèques Karolina ​Muchova et Linda Noskova ont offert à leur pays sa douzième victoire en Billie ​Jean King Cup en battant l'Ukraine, toujours à ​la recherche de son ⁠premier titre, en finale de la ‌compétition, organisée à Shenzhen, en Chine.

Dans le premier simple, Karolina Muchova, ​numéro huit ‌mondiale et finaliste à Wimbledon ⁠cette année, a battu Anhelina Kalinina, 48e mondiale, en deux sets 6-2 6-3.

La lauréate ⁠2026 de ‌Wimbledon et 6e mondiale a ⁠ensuite scellé la victoire de la ‌République tchèque en battant Elena ⁠Svitolina, numéro 7 mondiale, 6-3 7-6 (5).

Avec ⁠sa douzième ‌victoire en Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) - ​et sa première ‌depuis 2018, la République tchèque est la deuxième nation ​la plus titrée dans la compétition (les cinq premiers titres ayant été ⁠obtenus en tant que Tchécoslovaquie) derrière les Etats-Unis (18) et devant l'Australie (7) et l'Italie (6), qui était la double tenante du titre.

(Pearl Josephine Nazare à Goa, Version française Benoit ​Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank