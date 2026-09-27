La République tchèque bat l'Ukraine pour remporter sa 12ème Billie Jean King Cup

Finale de la Coupe Billie Jean King - Ukraine contre République tchèque

‌Les joueuses de tennis tchèques Karolina ​Muchova et Linda Noskova ont offert à leur pays sa douzième victoire en Billie ​Jean King Cup en battant l'Ukraine, toujours à ​la recherche de son ⁠premier titre, en finale de la ‌compétition, organisée à Shenzhen, en Chine.

Dans le premier simple, Karolina Muchova, ​numéro huit ‌mondiale et finaliste à Wimbledon ⁠cette année, a battu Anhelina Kalinina, 48e mondiale, en deux sets 6-2 6-3.

La lauréate ⁠2026 de ‌Wimbledon et 6e mondiale a ⁠ensuite scellé la victoire de la ‌République tchèque en battant Elena ⁠Svitolina, numéro 7 mondiale, 6-3 7-6 (5).

Avec ⁠sa douzième ‌victoire en Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) - ​et sa première ‌depuis 2018, la République tchèque est la deuxième nation ​la plus titrée dans la compétition (les cinq premiers titres ayant été ⁠obtenus en tant que Tchécoslovaquie) derrière les Etats-Unis (18) et devant l'Australie (7) et l'Italie (6), qui était la double tenante du titre.

(Pearl Josephine Nazare à Goa, Version française Benoit ​Van Overstraeten)