Cyclisme-L'Américain McNulty crée la surprise et devient champion du monde

Cyclisme : Championnats du monde sur route de l'UCI

L'Américain Brandon McNulty a créé une immense surprise en ‌devenant dimanche champion du monde de la course en ligne pour la première fois de sa carrière grâce à sa ​victoire en solitaire dans les rues de Montréal (Canada), devant l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Le coureur de 28 ans a tiré profit d'une course particulièrement débridée en l'absence de son coéquipier toute l'année chez UAE Team ​Emirates-XRG, le double tenant du titre Tadej Pogacar, victime d'une chute le mois dernier sur la Vuelta.

"Je suis vraiment perdu. Avant les 100 derniers mètres, je ​n'y croyais pas. J'étais tellement fatigué", a-t-il réagi. "Je savais qu'il ⁠pouvait se passer quelque chose, mais qu'il fallait un miracle, et je suppose qu'aujourd'hui, un miracle s'est produit."

Loin ‌des raids solitaires du Slovène lors des deux dernières éditions, la course a été folle et indécise tout au long des 273,4 km du parcours, dont 12 tours d'un circuit de ​13,4 km.

Brandon McNulty a filé en solitaire ‌à 32 km de l'arrivée, profitant de ses qualités de rouleur (quatrième des Mondiaux de ⁠contre-la-montre la semaine dernière) et de la supériorité numérique de sa formation pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. Il succède à Lance Armstrong, dernier Américain champion du monde en 1993.

Il ne faisait pourtant pas parmi des favoris, ⁠contrairement à l'ancien champion du ‌monde Remco Evenepoel ou aux jeunes talents Isaac del Toro et Paul Seixas. Mathieu van der Poel, ⁠dont les observateurs se demandaient si le parcours pouvait lui convenir, a longtemps semblé le plus en jambes pour ‌ravir un deuxième maillot arc-en-ciel après celui de 2023.

Le Néerlandais a été à l'initiative d'un groupe de ⁠costauds s'échappant à 87 km de l'arrivée dans lequel figurait notamment Wout van Aert ⁠et Primoz Roglic, mais aucun Français ‌malgré la tactique offensive, en amont, des hommes de Thomas Voeckler.

À 51 km de la ligne, Mathieu van der Poel ​a lancé une nouvelle attaque pour se retrouver en tête ‌avec l'Américain Quinn Simmons puis Primoz Roglic dans un second temps. Derrière, la poursuite ne semblait pas en capacité de s'organiser.

Mais MVDP et ses ​compagnons ont coincé, permettant ainsi un regroupement général à l'avant à 35 km de l'arrivée. Trois kilomètres plus loin, Brandon McNulty se faisait la malle, démontrant une nouvelle fois que Montréal lui convient à merveille après sa victoire ⁠l'an passé sur le Grand Prix annuel puis sa troisième place il y a deux semaines.

"On se disait depuis des semaines qu'on avait une équipe super forte, et que c'était possible. On a tellement bien couru", s'est réjoui le nouveau champion du monde alors que ses compatriotes Quinn Simmons et Matteo Jorgenson ont fini respectivement quatrième et huitième.

Victime de crampes en fin de course, le Français Paul Seixas a terminé 15e pour ses deuxièmes Mondiaux chez les grands.

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)