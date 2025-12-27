Parme remet la Fiorentina au fond du trou

Parme 1-0 Fiorentina

But : Sørensen (48 e ) pour Parme

La Fiorentina, qui s’était ressaisie en beauté face à l’Udinese il y a six jours avec son premier succès de la saison (5-1), n’a pas réussi à ramener un résultat de Parme ce samedi (1-0) et restera lanterne rouge à l’issue de ce week-end, avec cette dixième défaite de la saison. Une tête du milieu de terrain danois Oliver Sørensen – son premier en Serie A –, peu de temps après la pause, a suffi à Parme pour décrocher une quatrième victoire dans cet exercice et pointer à la 14e position avant les autres rencontres de cette 17 e journée.…

JB pour SOFOOT.com