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Paris, une nuit dans les étoiles
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 01:41

Paris, une nuit dans les étoiles

Paris, une nuit dans les étoiles

Un match d'une intensité et d'une qualité extrêmement rares, une ambiance comme le Parc en a rarement connu ces dernières années et à l'arrivée une soirée hors du temps pour les quelques milliers de chanceux présents. De celles dont ils pourront dire « j'y étais » en en chérissant le souvenir pour toujours.

Le climax de cette soirée se situe probablement quelque part par là, entre les deux éclairs de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé en début de seconde période. Après plus d’une heure et s’égosiller, le Parc des Princes est comme entré en apesanteur. Ces joueurs étaient-ils vraiment humains ? Avaient-ils réellement des failles ? Ou bien le Bayern Munich était lui aussi condamné à se faire broyer comme un vulgaire faire-valoir venu d’outre-Manche ? Au cours de ces quelques minutes qui auront séparé les deux coups de poignard, l’enceinte de la porte d’Auteuil aura été tout à la fois béate d’admiration et folle de bonheur, incapable de croire totalement en ce qu’elle voyait et convaincue que le spectacle n’était pas terminé. Le tout sans vraiment savoir comment exprimer tous ces sentiments à la fois. Alors les 48 000 spectateurs du Parc des Princes sont restés un long moment debout, à sauter dans tous les sens en hurlant à perdre haleine dans un moment qui aura forcément rappelé les célébrations autour de la finale de l’an passé.

ÇA VA TROP VITE POUR LE PSG ET DEMBÉLÉ : 5-2 FACE AU BAYERN MUNICH 😱😱😱#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/WLQR4ig5cG…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

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