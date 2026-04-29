PSG-Bayern : un autre foot est possible

Il est trop tôt pour savoir où classer ce PSG-Bayern d'anthologie, qui pourrait réconcilier n'importe quelle personne fâchée avec le foot. Au Parc des Princes, ce match a été le fruit d'une philosophie, celle qui veut que l'attaque triomphe sur la défense plutôt que l'inverse, et peut s'imposer comme un modèle au très haut niveau.

Luis Enrique et Vincent Kompany sont des éternels insatisfaits. C’est le propre d’un entraîneur de foot : le bonheur ne dure pas bien longtemps. Il faut penser à ce qui n’a pas fonctionné, à ce que l’on peut améliorer et à la suite de l’histoire qu’on souhaite raconter avec son équipe. Ce mardi soir, ce n’était peut-être pas le cas chez les deux techniciens. En tout cas, pas maintenant. Pas tout de suite. Il y aura un temps pour revoir ce qui s’est mal passé et ce qu’ils pourront essayer de corriger.

Chez le Belge, la frustration de la défaite et d’en avoir ramassé cinq dans les filets (après en avoir récemment pris trois face au Real Madrid ou à Mayence) a laissé place à l’évidence : « Je respecte le fait que c’est un match pour ceux qui aiment le foot. Je préfère qu’on encaisse aucun goal et qu’on continue à marquer nos buts, mais je sais qu’il y a de la qualité sur le terrain. On ne peut pas le faire qu’à moitié, soit on y va complètement, soit on bétonne derrière et ce n’est pas notre objectif ni celui du PSG, donc ça fait un bon match. » Un très grand match, même. Un modèle de ce que pourrait (devrait ?) devenir le foot d’élite : un combat de boxe qui consiste à se rendre les coups et à faire triompher l’attaque devant la défense.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com