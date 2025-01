information fournie par So Foot • 15/01/2025 à 23:50

Paris SG - ManCity : viens mater le match lors d'une soirée So Foot !

Le Paris SG le sait : il n’a plus que 2 matchs dans cette phase de groupes de Ligue des Champions. Et il doit empocher minimum 4 points pour espérer voir les barrages. Autant dire que face à Manchester City au Parc des Princes, tout faux pas est interdit.

On vous propose tout naturellement de voir le match le plus attendu de la saison du Paris SG en notre compagnie sur la péniche du Mazette ce mercredi 22 janvier. Devant 2 écrans géants et avec plein de cadeaux à gagner (livres, magazines, abos, boissons…) pour les vainqueurs de notre quiz d’avant match.…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com