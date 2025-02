information fournie par So Foot • 15/02/2025 à 23:04

Paris se contente du service minimum à Toulouse

Moins brillant que ces dernières semaines, le PSG s’est contenté d’un but opportuniste de Fabián Ruiz en début de seconde période pour faire plier Toulouse et repartir avec ce qu’il était venu chercher : trois points supplémentaires. Marseille et Monaco ont beau avoir flambé, ils restent à distance.

Toulouse 0-1 PSG

But : Ruiz (52 e )

Moins flamboyant qu’à chacune de ses sorties ou presque depuis le début de l’année, le PSG a dû s’employer pour battre Toulouse, à l’issue de ce match coincé entre ses deux barrages de Ligue des champions. Dans une soirée placée sous le signe de la violette, le Stadium s’était mis sur son 31 pour accueillir le club de la capitale à grands renforts de tifos, de fumigènes et même d’animations lumineuses au-dessus du stade avant la partie. Côté terrain, Toulouse a en revanche fini par céder après avoir longtemps résisté à un PSG moins inspiré que ces dernières semaines. Seule équipe de l’Hexagone à avoir fait tomber les champions de France en 2024, les Violets ont été punis par un but de renard signé Fabián Ruiz peu après le retour des vestiaires. Suffisant pour les visiteurs.…

Par Tom Binet, au Stadium pour SOFOOT.com