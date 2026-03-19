 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paris: Macron dément être intervenu en faveur du retrait de Knafo et s'en prend à Grégoire
information fournie par AFP 19/03/2026 à 11:48

Le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, lors d'un débat télévisé le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, lors d'un débat télévisé le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Emmanuel Macron a personnellement démenti jeudi être intervenu en faveur du retrait de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo au bénéficie de Rachida Dati dans les municipales à Paris, jugeant que les accusations du socialiste Emmanuel Grégoire "le déshonorent".

"Ces propos n'ont aucun sens, ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça, à l'emporte pièce (...) ce n'est pas sérieux", a dit le président de la République à son arrivée à un sommet européen à Bruxelles.

"Je ne connais pas Mme Knafo à titre personnel", a affirmé le chef de l'Etat qui soutient la candidature de son ancienne ministre de la Culture à Paris.

Le candidat de la gauche hors LFI a accusé jeudi matin sur franceinfo Emmanuel Macron, qui soutient la candidate de la droite et du centre, d'être "personnellement intervenu (...) à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête!"

"Compte tenu de la situation" internationale et économique, "que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne", a ajouté Emmanuel Grégoire, accusant M. Macron de "porter une responsabilité immense dans l'effondrement moral et politique du pays".

Le chef de l'Etat a assuré qu'il "n'intervenait pas du tout dans ces municipales" bien que, selon des cadres macronistes, il ait fait pression à Paris pour une fusion des listes de Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) et de Rachida Dati après le premier tour.

Le chef de l'Etat s'était également exprimé mercredi en conseil des ministres, où il a mis en garde contre les "arrangements des partis" avec les "extrêmes" des deux bords de l'échiquier politique qui "demeurent dangereux pour la République".

Municipales 2026
Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 12:12

    Le mensonge est un principe socialiste absolu.. Les exemples historiques sont légion. N'est-ce-pas sieur de l'observatoire...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank