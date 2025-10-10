 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paris: la préfecture de police s'oppose à l'interdiction du concert d'un chanteur pro-Netanyahu
information fournie par AFP 10/10/2025 à 19:16

(g-d) John Moyer, David Draiman, Dan Donegan et Mike Wengren du groupe Disturbed en concert à Austin, le 13 octobre 2018 au Texas ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

(g-d) John Moyer, David Draiman, Dan Donegan et Mike Wengren du groupe Disturbed en concert à Austin, le 13 octobre 2018 au Texas ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

La préfecture de police de Paris a indiqué à l'AFP vendredi s'opposer à l'interdiction, réclamée par des élus, du concert prévu dimanche au Zénith du groupe Disturbed dont le chanteur est un fervent soutien de Benjamin Netanyahu.

Dans un courrier aux élus, la préfecture de police les informe "que les conditions n'étaient pas réunies pour interdire cet événement, une telle atteinte à la liberté d'expression ne pouvant être prononcée qu'au regard de conditions restrictives", a-t-elle précisé.

"Le groupe Disturbed s'est engagé auprès du Zénith à ce qu'aucun propos contraire au règlement intérieur de la salle ou à la loi ne soit tenu", a-t-elle ajouté. "Si tel ne devait pas être le cas, des actions en justice seraient engagées", a prévenu la préfecture de police.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Thomas Portes avait demandé l'interdiction de ce concert qui constitue, selon lui, "une menace directe pour l'ordre public dans notre pays".

Il avait rappelé qu'en juin 2024, le chanteur du groupe, David Draiman, s'était mis "en scène sur une base militaire israélienne, signant une bombe prête à être larguée sur Gaza".

Le sénateur communiste Ian Brossat et le député socialiste Emmanuel Grégoire, tous deux candidats à la mairie de Paris, ont également demandé l'interdiction du concert.

Un concert du même groupe prévu le 15 octobre en Belgique a été annulé vendredi par le bourgmestre de la commune de Forest, qui a invoqué des risques de "troubles graves à l'ordre public" en raison des "provocations" du chanteur, selon l'arrêté d'interdiction consulté par l'AFP.

A Paris dimanche, "un dispositif de sécurité adapté à l'événement" sera mis en place, a précisé la préfecture de police.

Disturbed, fondé en 1994 à Chicago, est devenu l'un des groupes de heavy metal les plus populaires des années 2000 grâce à son premier album "The Sickness" sorti en 2000, suivi de "Believe" en 2002, deux énormes succès commerciaux.

David Draiman, né en 1973 à New York, a été élevé dans une famille juive dont certains membres vivent aujourd'hui en Israël et a souvent pris position publiquement pour dénoncer des artistes appelant au boycott du pays, comme le guitariste de Pink Floyd, Roger Waters.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 19:51

    J'ai été censuré pour avoir écrit que cet "artiste" avait dédicacé des obus avant leur lancement sur les enfants et femmes à Gaza

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump sur la pelouse sud de la Maison Blanche avant de monter à bord de Marine One, le 10 octobre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump menace d'annuler sa rencontre avec Xi en raison d'un conflit sur les terres rares
    information fournie par AFP 10.10.2025 19:55 

    Donald Trump a jugé vendredi qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, laissant éclater sa colère contre une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares. Le président ... Lire la suite

  • Du Maroc au Népal, quand la jeunesse se révolte
    Du Maroc au Népal, quand la jeunesse se révolte
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 19:50 

    C'est un mouvement né sur internet, spontané et sans chef : depuis fin septembre, la jeunesse marocaine réinvente la mobilisation sociale en se rassemblant, chaque soir, à l'appel du collectif GenZ 212, pour demander de meilleurs services publics et plus de justice. ... Lire la suite

  • Macron n'a apporté "aucune réponse claire", déplore Faure
    Macron n'a apporté "aucune réponse claire", déplore Faure
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 19:49 

    "Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'Etat", réagit le premier secrétaire du PS Olivier Faure à la sortie de la réunion des chefs de partis à l'Elysée. "Dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui [...] il n'y a aucune garantie de non censure ... Lire la suite

  • Chicago: altercations entre manifestants et forces de l'ordre devant un centre ICE
    Chicago: altercations entre manifestants et forces de l'ordre devant un centre ICE
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 19:48 

    Des altercations éclatent entre des manifestants et des forces de l’ordre devant un centre de détention de la police de l’immigration (ICE) dans la ville de Broadview, dans l'Illinois, près de Chicago. Chicago - cette ville du Midwest de 2,7 millions d'habitants, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank