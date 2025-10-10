Paris: la préfecture de police s'oppose à l'interdiction du concert d'un chanteur pro-Netanyahu

(g-d) John Moyer, David Draiman, Dan Donegan et Mike Wengren du groupe Disturbed en concert à Austin, le 13 octobre 2018 au Texas ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

La préfecture de police de Paris a indiqué à l'AFP vendredi s'opposer à l'interdiction, réclamée par des élus, du concert prévu dimanche au Zénith du groupe Disturbed dont le chanteur est un fervent soutien de Benjamin Netanyahu.

Dans un courrier aux élus, la préfecture de police les informe "que les conditions n'étaient pas réunies pour interdire cet événement, une telle atteinte à la liberté d'expression ne pouvant être prononcée qu'au regard de conditions restrictives", a-t-elle précisé.

"Le groupe Disturbed s'est engagé auprès du Zénith à ce qu'aucun propos contraire au règlement intérieur de la salle ou à la loi ne soit tenu", a-t-elle ajouté. "Si tel ne devait pas être le cas, des actions en justice seraient engagées", a prévenu la préfecture de police.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Thomas Portes avait demandé l'interdiction de ce concert qui constitue, selon lui, "une menace directe pour l'ordre public dans notre pays".

Il avait rappelé qu'en juin 2024, le chanteur du groupe, David Draiman, s'était mis "en scène sur une base militaire israélienne, signant une bombe prête à être larguée sur Gaza".

Le sénateur communiste Ian Brossat et le député socialiste Emmanuel Grégoire, tous deux candidats à la mairie de Paris, ont également demandé l'interdiction du concert.

Un concert du même groupe prévu le 15 octobre en Belgique a été annulé vendredi par le bourgmestre de la commune de Forest, qui a invoqué des risques de "troubles graves à l'ordre public" en raison des "provocations" du chanteur, selon l'arrêté d'interdiction consulté par l'AFP.

A Paris dimanche, "un dispositif de sécurité adapté à l'événement" sera mis en place, a précisé la préfecture de police.

Disturbed, fondé en 1994 à Chicago, est devenu l'un des groupes de heavy metal les plus populaires des années 2000 grâce à son premier album "The Sickness" sorti en 2000, suivi de "Believe" en 2002, deux énormes succès commerciaux.

David Draiman, né en 1973 à New York, a été élevé dans une famille juive dont certains membres vivent aujourd'hui en Israël et a souvent pris position publiquement pour dénoncer des artistes appelant au boycott du pays, comme le guitariste de Pink Floyd, Roger Waters.