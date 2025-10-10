Mondial-2026: portée par Mbappé, la France se rapproche de la qualification

Kylian Mbappé a lancé les Bleus vers un succès logique contre l'Azerbaïdjan en qualification du Mondial, le 10 octobre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Portée par sa superstar Kylian Mbappé, buteur et passeur, l'équipe de France a effectué un grand pas vers la qualification pour le Mondial-2026 en dominant logiquement le modeste Azerbaïdjan (3-0), vendredi au Parc des Princes.

La dernière fois que les Bleus avaient croisé la route des Azéris, ils s'étaient offerts un véritable festival à Auxerre (10-0), le 6 septembre 1995. Les hommes de Didier Deschamps ont cette fois été plus économes dans leurs efforts, mais qu'importe pour le sélectionneur puisque sa formation a d'ores et déjà un pied de l'autre côté de l'Atlantique où se disputera l'an prochain la Coupe du monde, co-organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Grâce à ce troisième succès en autant de rencontres dans le groupe D, elle compte désormais cinq points d'avance sur l'Ukraine et pourrait même composter son billet dès lundi si elle parvenait à battre l'Islande à Reykjavik et que dans le même temps les Ukrainiens ne s'imposent pas contre l'Azerbaïdjan. Le dénouement est donc très proche pour les vice-champions du monde et ils le doivent en grande partie à leur leader Mbappé.

Alors que les Français avaient le plus grand mal à se montrer dangereux face à la 124e nation au classement Fifa, le capitaine a changé le cours de la partie à la suite d'un slalom exceptionnel. Parti à près de 40 m du but adverse, l'attaquant du Real Madrid a effacé quasiment toute la défense azérie avant de tromper Shakhrudin Magomedaliyev juste avant la pause (45e+2).

Signe que le N.10 est en pleine forme et que le record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France ne tient plus qu'à un fil puisque Mbappé a porté son total à 53 réalisations en 93 sélections, à quatre longueurs du Lillois.

L'ancien Parisien aurait même pu ouvrir la marque beaucoup plus tôt s'il avait concrétisé une énorme occasion dès la 1re minute de jeu à la suite d'une passe en retrait hasardeuse des Azéris. Il a eu ensuite plusieurs autres opportunités d'aggraver le score, sans trop de réussite (63e, 65e).

- Rabiot fait taire les sifflets -

Mais malgré ses échecs, le Madrilène a su se muer en passeur en adressant un centre parfait pour Adrien Rabiot, qui a doublé la mise et fait taire les sifflets d'une partie du public du Parc, pas toujours tendre avec l'ex-Marseillais formé au PSG (69e).

Le milieu des Bleus Adrien Rabiot contre l'Azerbaïdjan en qualification du Mondial, le 10 octobre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

C'est ensuite Florian Thauvin, de retour en bleu pour la première fois depuis 2019, qui a participé à la fête avec un but magnifique: une reprise acrobatique en pivot, deux minutes seulement après son entrée en jeu à la place du capitaine. Ce dernier est sorti en boitant, visiblement gêné à la cheville droite, celle qui le faisait déjà souffrir au début du rassemblement (84e).

Pour le reste, les enseignements risquent d'être assez limités pour Deschamps, ses joueurs n'ayant pas spécialement forcé leur talent contre une très faible opposition. Contraint de bricoler en attaque en raison d'une cascade de blessés (Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki), le sélectionneur avait abandonné son 4-2-3-1 pour un 4-4-2 avec le duo Kylian Mbappé-Hugo Ekitike en pointe, Michael Olise et Kingsley Coman occupant les côtés.

Cette animation offensive n'a pas donné entière satisfaction face à une défense très regroupée, le Bleus ayant souvent été victimes d'approximations techniques et d'un jeu trop scolaire avant de se réveiller après la mi-temps.

Ekitike, auteur de très bons débuts à Liverpool qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de Francfort moyennant 90 millions d'euros, a ainsi eu du mal à se distinguer, hormis sur un tir croisé qui a heurté le poteau en seconde période (49e).

Le trio d'"anciens" Mbappé-Rabiot-Thauvin a toutefois fait ce qu'il fallait pour éviter un faux-pas fâcheux aux Tricolores à domicile. L'Amérique tend les bras à l'équipe de France.