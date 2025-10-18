Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre

Pas la même limonade que contre Chelsea.

Après trois matchs sans victoire, le Paris FC a retrouvé des couleurs en recevant les Marseillaises et leur nouvelle coach, Corinne Diacre (6-1). Sous pression, les Olympiennes ont craqué devant Annabelle Le Moguédec, à la réception d’un centre au cordeau de Lorena Azzaro (1-0, 26 e ) . Le travail de récupération de Daphné Corboz a ensuite permis à Clara Mateo de faire le break, d’une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Margot Shore (2-0, 31 e ) . Bien lancées, les Parisiennes ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires.…

QB, avec LB pour SOFOOT.com