Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre
information fournie par So Foot 18/10/2025 à 19:06

Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre

Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre

Pas la même limonade que contre Chelsea.

Après trois matchs sans victoire, le Paris FC a retrouvé des couleurs en recevant les Marseillaises et leur nouvelle coach, Corinne Diacre (6-1). Sous pression, les Olympiennes ont craqué devant Annabelle Le Moguédec, à la réception d’un centre au cordeau de Lorena Azzaro (1-0, 26 e ) . Le travail de récupération de Daphné Corboz a ensuite permis à Clara Mateo de faire le break, d’une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Margot Shore (2-0, 31 e ) . Bien lancées, les Parisiennes ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires.…

QB, avec LB pour SOFOOT.com

  • Nice ébouriffe l'OL
    Nice ébouriffe l'OL
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:07 

    Nice 3-2 Lyon Buts : Bard (5 e ), S. Diop (35 e ) & Boudaoui (55 e ) pour le Gym // Šulc (29 e & 90 e +6) pour l’OL Vrai coup d’arrêt pour l’OL.… JB pour SOFOOT.com

  • Le Barça provisoirement leader de la Liga
    Le Barça provisoirement leader de la Liga
    information fournie par So Foot 18.10.2025 18:25 

    Sur le fil. Humilié avant la trêve, le FC Barcelone s’est remis la tête à l’endroit face à son voisin Gérone (2-1). Non sans mal. Bien lancé par Pedri, qui a fait mouche du gauche sur une passe de Lamine Yamal (1-0, 13 e ) , le Barça s’est fait rattraper par Axel ... Lire la suite

  • City prend la tête, Haaland et Mateta à la fête
    City prend la tête, Haaland et Mateta à la fête
    information fournie par So Foot 18.10.2025 18:03 

    La machine est lancée. Manchester City est le nouveau leader de la Premier League. Les Skyblues sont virtuellement devant Arsenal grâce à leur succès sur Everton (2-0). L’homme du match est tout trouvé : avec un doublé en cinq minutes (58 e , 63 e ), Erling Haaland ... Lire la suite

  • Leverkusen fait le show avant de défier le PSG
    Leverkusen fait le show avant de défier le PSG
    information fournie par So Foot 18.10.2025 17:32 

    De quoi faire trembler le PSG ? Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse de Mayence ce samedi (3-4), à trois jours de recevoir le champion d’Europe. Le Werkself a vite compté deux buts d’avance grâce au penalty transformé par Alejandro Grimaldo (11 e ) et ... Lire la suite

