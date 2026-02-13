 Aller au contenu principal
Paris FC-Lens : le parcage lensois sera finalement plein
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 20:24

Paris FC-Lens : le parcage lensois sera finalement plein

Paris FC-Lens : le parcage lensois sera finalement plein

Une nouvelle qui donne le smile . Alors que la préfecture de police avait publié mardi un arrêté limitant le déplacement des supporters lensois pour le match face au Paris FC ce samedi au stade Jean-Bouin (21h05), ce dernier a été suspendu par le tribunal administratif ce vendredi. Le club et les supporters avaient saisi cette instance pour défendre leurs droits, alors que le nombre de supporters en tribune visiteurs avait été réduit à 200 spectateurs.

L’État devra verser un dédommagement

L’arrêt de la préfecture de police avait été motivé par les incidents avant la rencontre PSG-Lens en septembre dernier. Si près de 1 000 supporters des Sang et Or sont attendus dans le parcage samedi, il est fort probable que, comme lors de PFC-OM, de nombreux fans du club artésien soient présents dans les autres tribunes . Autre bonne nouvelle pour le dauphin du PSG, l’État devra verser 1 500 euros aux différentes sections de supporters sang et or impactées par cette décision.…

TM pour SOFOOT.com

