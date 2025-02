Paris FC à Jean-Bouin : un peu plus près des étoiles

Le Paris FC abandonne le stade Charléty pour Jean-Bouin dès la saison prochaine. Au-delà d’un - court - déplacement géographique, il s’agit bien de l’ambition d’un second club parisien qui s’écrit toujours à l’ombre, pour le moment, du PSG et de son Parc des Princes.

« Je n’ai jamais vu un match d’aussi loin. La dernière fois que j’avais vu un match d’aussi loin, c’était à la télé, dans un tel stade, c’est difficile de créer une ambiance. » Le constat amusé, mais cinglant, de Jürgen Klopp, directeur des activités football de Red Bull (actionnaire minoritaire du PFC), après avoir assisté le 11 janvier à une rencontre contre Amiens, sonnait finalement déjà le glas du stade Charléty. Il aurait été logique que le second club de la capitale demeure dans l’est parisien, à l’autre extrémité de la ville, socialement et géographiquement, par rapport au PSG, donnant tout son sens à une future rivalité. C’est finalement la proximité qui sera de mise.

La configuration de l’enceinte située dans le treizième arrondissement, bâtie pour les critériums d’athlétisme, rendait néanmoins impensable une telle solution. L’ancien coach de Dortmund et de Liverpool sait pertinemment à quel point un club a besoin d’un vrai stade de foot pour construire son histoire et sa puissance à domicile, et au passage son attractivité pour les sponsors, partenaire et autres invités en loge. Le jeune PSG avait ainsi bénéficié, en s’installant dans un Parc des Princes refait à neuf au début des années 1970, d’un temple dédié au ballon (rond et parfois ovale), imaginé magistralement par l’architecte visionnaire Roger Tallibert.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com