Paris fait joujou avec Brest

Face à un Stade brestois en dessous de tout, le PSG cartonne (7-0) et signe le plus large succès de son histoire en Coupe d’Europe. Place maintenant aux choses sérieuses pour l’équipe de Luis Enrique.

PSG 7-0 Brest

Buts : Barcola (20 e ), Kvaratskhelia (39 e ), Vitinha (59 e ), Doué (64 e ), Mendes (69 e ), Ramos (76 e ), Mayulu (86 e ) pour Paris

De par le scénario du match aller, les mots des uns et des autres et la supériorité incontestée parisienne sur les Bretons depuis le début de la saison, ce PSG-Brest de milieu de semaine avait beaucoup plus l’allure d’un seizième de finale de Coupe de France que d’un match décisif pour la suite de l’aventure en Ligue des champions. Le genre d’affiche qu’on pourrait allègrement zapper pour mater Bref.2 ou le replay de L’Île de la tentation , tant on sait comment ça va se finir. Cela n’a pas loupé : pour la quatrième fois de la saison, Paris a humilié Brest et logiquement rallié les huitièmes de finale de Ligue des champions. Tout ça pour ça.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com