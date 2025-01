Paris et Kvaratskhelia butent encore sur Reims

Tenu en échec par Reims au Parc des Princes, le PSG a lâché des points avant de s'en aller retrouver Stuttgart la semaine prochaine. Pour ses débuts en Ligue 1 Khvicha Kvaratskhelia a été auteur d'un match en clair obscur.

PSG 1-1 Reims

Buts : Dembélé (48 e ) pour les Rouge et Bleu // Nakamura (56 e ) pour les Champenois

Pour la première de Khvicha Kvaratskhelia, titulaire, le leader du championnat s’est présenté remanié contre Reims et ça n’a pas payé. Avec un gros turnover, les Parisiens ont concédé le match nul face à Reims (1-1), contre une équipe qui lui avait fait déjà perdre ses premiers points en début de saison. Ousmane Dembélé et Keito Nakamura, comme au match aller, auront été les seuls buteurs d’une rencontre marquée par beaucoup de déchet technique. Sans victoire en championnat depuis le 10 novembre, les hommes de Luka Elsner relèvent un peu la tête à la douzième place et n’ont plus perdu au Parc depuis 3 rencontres, alors que Paris est toujours solide leader. Auteur d’une passe décisive, Kvaratskhelia a vécu des débuts contrastés.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com