Paris Brunner connaît sa suspension après sa célébration contre Strasbourg
Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient Paris Brunner dans leur équipe MPG. Buteur face à Strasbourg lors de la quatrième journée de Ligue 1 (1-1), l’Allemand s’était surtout distingué par sa célébration pour le moins questionnable . L’attaquant de l’AS Monaco avait mimé un couteau passant sous sa gorge face au public de la Meinau. Ce geste n’a pas manqué de faire réagir le Conseil national de l’éthique, qui a saisi la commission de discipline de la LFP afin que le joueur soit sanctionné.
LE GOLAZO DE PARIS BRUNNER 😱🤯…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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