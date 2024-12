Pardon d’avoir douté, Rayan Cherki

Son premier semestre de l’année 2024 nous a fait douter. L’immense potentiel de Rayan Cherki pourrait-il un jour totalement s’exprimer ? Le milieu offensif de l’OL a mis les choses au clair ces dernières semaines, affichant un niveau de jeu époustouflant et une énorme banane. Et ça, on kiffe.

Il fallait de sacrées bonnes raisons pour renoncer au Meilleur Pâtissier et aller se cailler les miches au Groupama Stadium ce jeudi soir contre Francfort. Rayan Cherki en était une. Une délicieuse transmission du talon pour Corentin Tolisso, qui a secoué le montant (7 e ). Un but chanceux, d’un petit coup de patte suffisant pour dévier l’ogive de Tolisso (encore) et surprendre Kevin Trapp (27 e ). Une passe lumineuse dans un trou de souris pour Ernest Nuamah, lequel a heurté à son tour le poteau (36 e ). Une chevauchée parfaitement conclue par une offrande dans le bon timing pour Malick Fofana (50 e ). Et une deuxième passe dé dans la foulée pour Nuamah, qui a fait le plus gros du boulot – mais quand même (54 e ). Le meneur de jeu lyonnais a régalé, sur la lancée de son excellent début de saison. Chez les Gones, le Père Noël est en avance.

https://twitter.com/CanalplusFoot/status/1867317256272674819…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com