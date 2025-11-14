 Aller au contenu principal
Parce que les Bleus sont une fête
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 00:51

Dans une journée marquée par les commémorations des attentats du 13 novembre 2015, l'équipe de France a honoré son contrat : celui de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, mais aussi de créer des moments de partage. Tout ce qu'il faut pour se projeter avec enthousiasme vers l'avenir, quoi qu'il puisse nous réserver.

Les points orange disparaissent les uns après les autres, à mesure que le train avale les stations. Lucas a les yeux rivés sur la liste des arrêts de la ligne 10, et décompte les arrêts. Plus qu’un avant Porte d’Auteuil. Lui n’a pas 10 ans, mais son père, deux drapeaux tricolores enroulés dans la pogne, sait ce que ça représente de se déplacer un 13 novembre dans un stade : « Bien sûr que j’ai en tête tout ce qui s’est passé, on ne peut pas faire autrement que d’y penser. Mais il faut que la vie continue et qu’on continue de se rassembler » . Surtout que ce soir est un soir spécial : son fiston assistera à son premier match au stade et, de facto, son premier match de l’équipe de France.

Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

