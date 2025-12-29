L'AS Rome sans pitié avec le Genoa de Daniele De Rossi

AS Rome 3-1 Genoa

Buts : Soulé (14 e ), Koné (19 e ), Fergusson (31 e ) pour les Giallorossi // Ekhator (87 e ) pour le Genoa

Pour ce dernier match de l’année civile de l’autre côté des Alpes, la Roma n’a fait qu’une bouchée du Genoa et grimpe à la 4 e place de Serie A au détriment de la Juventus qu’elle dépasse d’un petit point.…

JD pour SOFOOT.com