Nos conseils à Arsenal pour éviter le choke

Ces dernières semaines, l’avance d’Arsenal en tête de la Premier League a fondu comme neige au soleil : Manchester City n’est plus qu’à deux points, et Aston Villa à trois. Nouvelle désillusion en ligne de mire ? Pas forcément, à condition d’appliquer quelques principes fondamentaux.

→ Marquer des buts

Pour gagner des matchs, il faut planter des buts. Étonnant, hein ? Pourtant, Arsenal n’en marque pas tant que ça. Six sur ses quatre dernières rencontres… dont quatre CSC et un penalty. Sam Johnstone, Yerson Mosquera, Maxence Lacroix et Georginio Rutter ont tous filé un coup de pouce bienvenu aux Gunners ces dernières semaines. La réussite fait partie du jeu, et les hommes de Mikel Arteta l’ont provoquée. Il faudra cependant en faire un peu plus pour éviter un choke . Dans une course au titre, avoir des attaquants en confiance n’est pas optionnel. Mikel Merino a souvent dépanné (avec brio), mais l’Espagnol n’est pas un finisseur de métier. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Eberechi Eze et Leandro Trossard font globalement le job, mais il y a encore de la marge pour gonfler ces stats. Le meilleur buteur d’Arsenal en PL, Viktor Gyökeres, n’affiche que cinq petits pions. Gabriel Jesus revient quant à lui de blessure et n’a pas encore marqué cette saison. Prescription du docteur : une grosse cure de buts pour regonfler tout le monde.

→ Bien digérer les fêtes

« Quelqu’un voudra du fromage ? » Comment répondre poliment alors que l’on vient de s’enfiler l’apéro, le double pivot saumon-foie gras, la dinde, et que le dessert attend encore son tour… Pour Arsenal, en revanche, pas moyen de s’échapper : neuf matchs à jouer en 30 jours entre le 27 décembre et le 25 janvier, avec Aston Villa (3 e ), un Liverpool qui reprend du poil de la bête (4 e ) ou Manchester United (6 e ) en championnat, Chelsea en demi-finales de la League Cup, l’Inter en Ligue des champions… Il faudra avoir l’estomac bien accroché pour en sortir indemne. Vous connaissez l’adage : on ne gagne pas le titre pendant les fêtes, mais c’est là qu’il peut se perdre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com