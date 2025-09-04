Paquetá et West Ham envisagent une action de justice contre la FA
C’est ce qu’on appelle : aller chercher ses gains.
Selon le Times , West Ham et Lucas Paquetá envisagent de traîner la Fédération anglaise en justice après le blanchiment du milieu brésilien il y a quelques semaines. L’objectif est de récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros, suite à l’échec de son transfert vers Manchester City en 2023.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
