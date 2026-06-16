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Pape Thiaw compte sur la diaspora sénégalaise et met les pendules à l’heure
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 09:45

Pape Thiaw compte sur la diaspora sénégalaise et met les pendules à l’heure

Pape Thiaw compte sur la diaspora sénégalaise et met les pendules à l’heure

Appel à soutien. La veille du coup d’envoi du tant attendu match entre la France et le Sénégal, Pape Thiaw admet compter sur la diaspora sénégalaise des États-Unis pour encourager ses joueurs . Pour rappel, les supporters de la bande de Sadio Mané n’ont pas pu entrer aux States en raison du refus des autorités locales de leur délivrer des visas.

« C’est une question un peu politique, moi je préfère parler de ce qui se passe sur le rectangle vert, sourit le sélectionneur des Lions de la Teranga. C’est sûr qu’on aimerait avoir nos supporters. Ce sont des gens qui nous poussent surtout dans les moments difficiles pour qu’on sorte la tête de l’eau. Aujourd’hui on ne les a pas, mais on a une communauté sénégalaise ici. […] Vous n’allez pas croire qu’il n’y a aucun Sénégalais qui vient du Sénégal. On a une grosse communauté qui fait de grandes choses et qui est aimée aux États-Unis. »

SW pour SOFOOT.com

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