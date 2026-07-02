Pape Gueye met la sélection entre parenthèses

Perdre un match 3-2 après avoir mené 2-0 ne pouvait pas rester sans conséquence. Après l’élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique en 16 es de finale de la Coupe du monde, Pape Gueye a annoncé qu’il mettait la sélection entre parenthèses, à seulement 27 ans. Dans une story publiée sur Instagram, le milieu sénégalais a lâché un message assez clair : « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »

Le staff dans le viseur

Titulaire face à la Belgique, Pape Gueye avait déjà été l’un des hommes forts de la victoire contre l’Irak (5-0), avec un doublé qui avait relancé le Sénégal dans cette Coupe du monde. Mais la sortie de route face aux Diables rouges a visiblement laissé des traces.…

MJ pour SOFOOT.com