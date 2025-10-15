Pape Gueye et Moussa Niakhaté lancent les barrages de la zone Afrique
La meilleure des bandes annonces.
Malgré la qualification du Sénégal ce mardi soir pour la prochaine Coupe du monde, Pape Gueye et Moussa Niakhaté n’ont pas manqué de réagir aux affiches prévues des barrages pour le dernier ticket africain synonyme de Mondial 2026. À travers un live TikTok en direct des vestiaires du stade Abdoulaye Wade, les deux coéquipiers ont lancé à leur manière les hostilités entre le Gabon, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Cameroun.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
