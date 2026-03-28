Panichelli sort du silence après sa terrible blessure

Oui, le foot est cruel. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à l’entraînement avec l’Argentine , Joaquín Panichelli a pris la parole vendredi. Forcément dévasté suite à la confirmation de sa blessure, l ‘attaquant de 23 ans, qui loupera sa première Coupe du monde avec l’ Albiceleste et la fin de saison avec Strasbourg , a publié un message sur son compte Instagram.

Parfois, j’ai du mal à comprendre comment fonctionne la méritocratie ou les injustices, la limite semble se déplacer en fonction des situations. Mais je suis sûr que si l’on parle de mérite, personne ne mérite cela » , a posé l’attaquant du RCSA . Aujourd’hui, je traverse l’un des moments les plus difficiles de ma vie, alors que de nombreux objectifs se profilaient à l’horizon. » …

TM pour SOFOOT.com