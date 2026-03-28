La nouvelle preuve que le Sénégal n'est pas prêt de lâcher son titre

La nouvelle preuve que le Sénégal n'est pas prêt de lâcher son titre

Garder la coupe à la maison. Après avoir saisi le Tribunal arbitral du sport mercredi et que le sélectionneur Pape Thiaw ait affirmé vendredi que les Lions de la Téranga étaient « champions d’Afrique » , malgré la défaite sur tapis vert actée par la CAF, le Sénégal a encore prouvé qu’il n’était pas prêt de lâcher son trophée. Sur les maillots portés par les joueurs ce samedi pour la rencontre amicale face au Pérou au Stade de France, deux étoiles seront présentes.

Les Lions vont arborer leurs nouveaux maillots cet après-midi au Stade de France. #SenegalPerou ⭐️⭐️ pic.twitter.com/GSoxM2r0iv…

TM pour SOFOOT.com