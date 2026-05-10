Pallois et Reims, c'est terminé

Changement de crèmerie. Nicolas Pallois et Reims, c’est terminé . Suite à la fin de la saison de Ligue 2 et la non-qualification du Stade de Reims, 6 e , pour les play-offs malgré leur match fou face à Pau (5-3), le défenseur central a annoncé qu’il allait quitter le club ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Ce dernier a également précisé qu’ il ne compte pas prendre sa retraite pour autant .

« Une aventure se termine, a déclaré Pallois. Elle ne s’est pas passée comme je l’aurais imaginé, mais je retiens les rencontres, les combats sur le terrain et le soutien des supporters toujours présents. […] Aujourd’hui, je suis prêt à relever un nouveau défi et à continuer d’écrire la suite de ma carrière. » …

TM pour SOFOOT.com