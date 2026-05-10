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L'OL Lyonnes s'offre la Coupe de France devant le PSG
information fournie par So Foot•10/05/2026 à 17:43
L'OL Lyonnes s'offre la Coupe de France devant le PSG
PSG 1-4 OL Lyonnes
Buts : Kanjinga (63
e
) pour le PSG // Dumornay (23
e
), Becho (35
e
et 40
e
) et Heaps (74
e
) pour les Lyonnes
Changement de crèmerie. Nicolas Pallois et Reims, c’est terminé . Suite à la fin de la saison de Ligue 2 et la non-qualification du Stade de Reims, 6 e , pour les play-offs malgré leur match fou face à Pau (5-3), le défenseur central a annoncé qu’il allait quitter ...
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