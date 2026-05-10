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L'OL Lyonnes s'offre la Coupe de France devant le PSG
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 17:43

L'OL Lyonnes s'offre la Coupe de France devant le PSG

L'OL Lyonnes s'offre la Coupe de France devant le PSG

PSG 1-4 OL Lyonnes

Buts : Kanjinga (63 e ) pour le PSG // Dumornay (23 e ), Becho (35 e et 40 e ) et Heaps (74 e ) pour les Lyonnes

La razzia lyonnaise.…

AL pour SOFOOT.com

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