Près de 1.000 milliards d'euros d'ici 2027? La question de la dette grandit aussi à l'échelle de l'UE

L'avertissement est lancé par la Cour des comptes européenne, dont fait notamment partie l'ancien président de la Cour des comptes française Pierre Moscovici.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

En parallèle du débat sur la situation des dettes nationales, notamment française , la Cour des comptes européenne a alerté jeudi 8 octobre sur l'augmentation de la charge de la dette de l'UE et le risque de dérapage du déficit si les Vingt-Sept ne parviennent pas à se mettre d'accord sur de nouvelles recettes dans le budget européen de 2028 à 2034.

"Sans accord sur de nouvelles recettes, le budget européen pourrait accuser un déficit important. Cela nécessitera la prise de décisions difficiles, comme revoir les contributions des États membres à la hausse et les ambitions européennes, à la baisse", met en garde l'institution basée au Luxembourg.

Les Etats sont en pleine négociation du futur budget de l'UE, avec la traditionnelle bataille entre les pays "frugaux" comme l'Allemagne et ceux plus dépensiers comme la France. Le sujet sera au menu d'un sommet des Vingt-Sept mi-octobre à Bruxelles.

Pour aider à financer ses nouvelles priorités, la Commission européenne a proposé d'augmenter les ressources propres de l'UE, via une nouvelle taxe sur les grandes entreprises, la fiscalité environnementale ou les taxes sur le tabac.

Jeudi, la Cour des comptes européenne a alerté sur la situation budgétaire de l'UE, grevée par les centaines de milliards d'euros mobilisés pour relancer l'économie pendant l'épidémie de Covid, dans le plan baptisé NextGenerationEU.

Le sujet croissant de la charge des intérêts

"La dette (de l'UE) a plus que triplé en quelques années" pour s'élever à 739 milliards d'euros fin 2025, a indiqué Pierre Moscovici, ancien président de la Cour des comptes française, et désormais membre de la Cour des comptes européenne.

Elle pourrait approcher les 1.000 milliards d'euros d'ici à 2027, "principalement en raison de NextGenerationEU". "Rien que la charge d'intérêts liée au soutien non remboursable accordé dans le cadre de cet instrument sur la période 2028-2034 pourrait avoisiner les 93 milliards d'euros" , relève la Cour.

L'Irlande, qui occupe la présidence tournante de l'UE, doit mettre sur la table samedi des propositions pour le futur budget, en amont du sommet européen du 15 octobre.

Bruxelles souhaiterait parvenir à un accord entre les Vingt-Sept d'ici Noël, avant une année 2027 marquée par de nombreuses échéances électorales, notamment l'élection présidentielle en France. Mais ce calendrier paraît difficile à tenir, plus encore depuis l'annonce d'élections législatives anticipées en Espagne le 29 novembre.