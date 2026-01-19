Pakistan : l'incendie d'un centre commercial à Karachi ce weekend fait 21 morts

Les secouristes recherchent les disparus dans les décombres du centre commercial, qui hébergeait 1.200 boutiques à Karachi, le 19 janvier 2026 ( AFP / Asif HASSAN )

Le bilan d'un incendie meurtrier survenu samedi dans un centre commercial de Karachi, au sud du Pakistan, est monté à 21 morts, ont déclaré lundi les secours, qui tentent de retrouver une soixantaine de disparus.

Le feu s'est déclaré samedi soir, dans le Gul Plaza, l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de Karachi avec ses trois étages et 1.200 magasins.

"Au total, 21 corps ont été retrouvés et les opérations de recherche se poursuivent", a déclaré lundi à l'AFP Hassan Khan, responsable des opérations de secours, assurant que l'incendie était maîtrisé.

M. Khan a précisé qu'un pompier de 25 ans figurait parmi les morts et qu'une trentaine de blessés avaient été hospitalisés.

"Nous avons recensé 60 disparus", a de son côté indiqué à l'AFP Syed Asad Raza, inspecteur de police, qui a collaboré avec les familles pour dresser une liste.

Debout devant les restes fumants du centre commercial, Shehbaz Ghulam est sans nouvelle de son neveu.

"Nous avons lancé des appels aux autorités. Quel que soit son état, s'il est retrouvé et ramené parmi nous, nous trouverons enfin la paix", a dit à l'AFP cet homme de 45 ans.

Comme lui, plusieurs familles se sont rendues sur les lieux de l'incendie en espérant retrouver leurs proches piégés par les flammes.

Muhammad Qaisar, 55 ans, a de son côté perdu contact avec sa femme, sa belle-fille et sa sœur, qui étaient venu faire des achats dans le centre samedi.

"Nous n'avons eu aucune nouvelles depuis 20 heures" ce jour-là, désespère-t-il.

Commerçants et familles ont vivement critiqué les autorités pour la lenteur des opérations de sauvetage.

Dans la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, les incendies sont fréquents en raison de la mauvaise qualité des infrastructures.