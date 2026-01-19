Zone euro: l'inflation est repassée sous les 2% sur un an en décembre, selon une nouvelle estimation

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'inflation a ralenti en décembre dans la zone euro, redescendant sous l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE, selon une nouvelle estimation publiée lundi par Eurostat.

La hausse des prix est descendue à 1,9% sur un an, contre 2,1% le mois précédent, selon cette nouvelle estimation de l'office européen de statistiques, qui avait chiffré initialement l'inflation de décembre à 2%.

La révision découle principalement des prix de l'alimentation, du tabac et de l'alcool, dont la hausse a été plus faible qu'initialement estimé (2,5% au lieu de 2,6%).

Ces données vont renforcer encore plus les attentes des économistes qui tablaient sur un prolongement dans les mois à venir de la pause opérée par la BCE sur ses taux directeurs depuis la mi-2025.

En effet, d'un côté l'inflation est désormais redescendue en-dessous de la cible de la BCE, fixée à 2% sur un an, ce qui éloigne la perspective d'un tour de vis monétaire.

Parallèlement, les prix continuent d'augmenter à un rythme élevé dans le secteur des services (3,4% en décembre), ce qui freine les attentes d'une prochaine baisse des taux directeurs.

De quoi donc conforter l'hypothèse d'une stabilité de la politique monétaire, lors de la prochaine réunion de la BCE qui aura lieu début février.

Les consommateurs européens reviennent de loin. Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Le reflux généralisé des prix intervenu ensuite avait incité la BCE à réduire ses taux directeurs à huit reprises, entre juin 2024 et juin 2025. Depuis, elle a maintenu son principal taux à 2%.