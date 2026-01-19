Désastre écologique au Brésil: la justice britannique refuse à BHP le droit de faire appel

( AFP / SAEED KHAN )

La justice britannique a refusé lundi au géant minier australien BHP le droit de faire appel du jugement le tenant responsable de la rupture dévastatrice d'un barrage au Brésil en 2015, ouvrant la voie à des milliards de livres de compensations pour 620.000 plaignants.

"L'appel n'a pratiquement aucune chance de succès", estime la Haute Cour de Londres dans sa décision, consultée par l'AFP.

BHP a l'intention de faire appel de ce refus, a annoncé un porte-parole du groupe dans un communiqué.

Le 5 novembre 2015, la rupture du barrage de Fundão, près de la ville de Mariana, dans l'Etat du Minas Gerais (sud-est du Brésil), avait entraîné une gigantesque coulée de boue de déchets toxiques sur 650 kilomètres le long d'un fleuve, le Rio Doce, jusqu'à l'océan Atlantique.

La catastrophe avait provoqué 19 morts, privé plus de 600 personnes de leur foyer, tué des milliers d'animaux et dévasté des zones de forêt tropicale protégée. Le barrage était exploité par Samarco, dont BHP et la compagnie brésilienne Vale étaient copropriétaires.

A l'issue d'un procès titanesque, entre octobre 2024 et mars 2025, la Haute Cour de Londres avait reconnu BHP "strictement responsable en tant que +pollueur+ des dommages causés par l'effondrement", pointant notamment sa "négligence".

L'entreprise avait deux sièges à l'époque des faits, dont un à Londres, ce qui explique cet énorme procès civil dans la capitale britannique.

La question des dédommagements doit faire l'objet d'un deuxième procès, prévu à partir d'octobre cette année.

Le cabinet Pogust Goodhead, qui représente les demandeurs, avait évalué les sommes en jeu devant la justice britannique à quelque 36 milliards de livres (41 milliards d'euros), mais cela dépendra du nombre de victimes acceptées.

"Cette décision constitue une avancée majeure dans la quête de justice pour plus de 620.000 demandeurs brésiliens touchés par la pire catastrophe environnementale de l'histoire du pays", a-t-il estimé lundi dans un communiqué.