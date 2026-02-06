 Aller au contenu principal
Pakistan-Explosion meurtrière dans une mosquée chiite d'Islamabad - police
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:08

Une explosion a fait plusieurs morts vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad, la capitale du Pakistan, rapporte la police.

Le nombre de victimes ainsi que l'origine de la déflagration restent à déterminer, a déclaré un porte-parole de la police, en faisant également état de plusieurs blessés transférés dans des hôpitaux.

(Asif Shahzad et Sakshi Dayal; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

