 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pakistan-Au moins 17 morts dans l'attentat-suicide présumé contre un commissariat de police
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 11:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Au moins 17 personnes ont été tuées dimanche dans l'attentat-suicide présumé perpétré devant un commissariat de police dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué lundi une organisation de secours et un responsable régional de la police.

L'explosion s'est produite dans la région de Kabal, dans le district de Swat, situé dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa.

Un rassemblement d'habitants en faveur de la police se tenait dimanche dans ce même quartier, mais on ignore pour l'instant s'il était la cible de l'attentat présumé.

Le groupe islamiste Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a revendiqué l'attaque dans un communiqué.

Au moins 34 personnes ont été blessées dans l’explosion, selon un porte-parole de Rescue 1122.

Le responsable des secours a indiqué que le bilan était passé de 14 à 17 morts après le décès de trois victimes à l’hôpital. Sept policiers et dix civils sont décédés.

L’une des personnes décédées serait l’auteur de l’attentat-suicide, a déclaré à Reuters Fida Hussain, un responsable régional de la police.

Le Premier ministre pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif a exprimé dans un communiqué " sa profonde tristesse et son chagrin face à cet attentat-suicide".

La police a indiqué qu’une opération avait été lancée pour arrêter toute personne susceptible d’avoir participé à l’attaque.

Les attaques islamistes dans les zones frontalières du Pakistan ont fortement augmenté ces derniers mois, visant principalement l’armée et la police.

Le gouvernement pakistanais impute cette escalade aux taliban afghans, qu'il accuse d'apporter leur soutien aux insurgés. Le gouvernement taliban rejette ces accusations.

(Rédigé par Mushtaq Ali à Peshawar et Saud Mehsud à Dera Ismail Khan ; version française Etienne Breban, édité par)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: l'inflation diminue à 0,4% en juillet (OFS)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation en Suisse a poursuivi sa décrue en juillet, diminuant à 0,4% sur un an, contre 0,5% le mois précédent, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En juillet, les prix des produits importés ont stagné par rapport à la même période un an ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Turquie: l'inflation ralentit légèrement en juillet, à 31,75% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation a ralenti légèrement en Turquie en juillet, à 31,7% sur un an (après 32,1% en juin), mais reste marquée par la forte hausse des dépenses liées à la santé et à l'éducation, selon les données officielles publiées lundi. Sur un mois, l'inflation a accéléré, ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le groupe italien Prysmian achète l'américain Atkore pour 3,3 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:33 

    Le numéro un mondial des câbles industriels, le groupe italien Prysmian, a annoncé lundi le rachat de l'américain Atkore, leader des solutions électriques aux Etats-Unis, pour 3,3 milliards d'euros (3,8 milliards de USD). "Prysmian renforce sa position de leader ... Lire la suite

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Chine: l'activité manufacturière progresse en juillet pour le 8ème mois, selon un indice indépendant
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:32 

    L'activité manufacturière chinoise a continué à progresser en juillet pour le huitième mois consécutif, mais à un rythme ralenti, montre un indice indépendant publié lundi. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank