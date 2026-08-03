Pakistan-Au moins 17 morts dans l'attentat-suicide présumé contre un commissariat de police

Au moins 17 personnes ont été tuées dimanche dans l'attentat-suicide présumé perpétré devant un commissariat de police dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué lundi une organisation de secours et un responsable régional de la police.

L'explosion s'est produite dans la région de Kabal, dans le district de Swat, situé dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa.

Un rassemblement d'habitants en faveur de la police se tenait dimanche dans ce même quartier, mais on ignore pour l'instant s'il était la cible de l'attentat présumé.

Le groupe islamiste Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a revendiqué l'attaque dans un communiqué.

Au moins 34 personnes ont été blessées dans l’explosion, selon un porte-parole de Rescue 1122.

Le responsable des secours a indiqué que le bilan était passé de 14 à 17 morts après le décès de trois victimes à l’hôpital. Sept policiers et dix civils sont décédés.

L’une des personnes décédées serait l’auteur de l’attentat-suicide, a déclaré à Reuters Fida Hussain, un responsable régional de la police.

Le Premier ministre pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif a exprimé dans un communiqué " sa profonde tristesse et son chagrin face à cet attentat-suicide".

La police a indiqué qu’une opération avait été lancée pour arrêter toute personne susceptible d’avoir participé à l’attaque.

Les attaques islamistes dans les zones frontalières du Pakistan ont fortement augmenté ces derniers mois, visant principalement l’armée et la police.

Le gouvernement pakistanais impute cette escalade aux taliban afghans, qu'il accuse d'apporter leur soutien aux insurgés. Le gouvernement taliban rejette ces accusations.

(Rédigé par Mushtaq Ali à Peshawar et Saud Mehsud à Dera Ismail Khan ; version française Etienne Breban, édité par)