Pakistan-Attentat suicide dans une mosquée chiite d'Islamabad, 12 morts - police

Un attentat suicide a fait au moins douze morts et des dizaines de blessés pendant les prières du vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad, capitale du Pakistan, a-t-on appris de deux sources policières.

Des images filmées sur place montrent des corps ensanglantés gisant sur le sol de la mosquée jonché de débris et d'éclats de verre ainsi que plusieurs dizaines de blessés allongés et demandant de l'aide dans les jardins de l'édifice.

Les sources policières, qui ont tenu à rester anonymes, ont déclaré qu'un assaillant avait été arrêté à l'entrée de la mosquée où il a déclenché son engin explosif.

Le 11 novembre dernier, douze personnes avaient été tuées et 27 autres blessées par un kamikaze à Islamabad, un attentat non revendiqué.

