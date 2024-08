"Pacte d'action pour les Français" des macronistes : des "poncifs" qui enfoncent des "portes ouvertes", dénonce un élu RN

Lé député du Loiret Thomas Ménagé a éreinté le courrier envoyé par les têtes de pont du camp présidentiel, à la recherche de nouvelles alliances.

Thomas Ménagé, à l'Assemblée nationale, le 8 juin 2023 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Trouvez moi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça!". A l'antenne de franceinfo , le député RN Thomas Ménagé a dénoncé les "poncifs" proposés par les macronistes dans le cadre de leur "pacte d'action" proposé à une partie de la représentation nationale.

Mardi 13 août, Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, et son groupe à l'Assemblée ont précisé les contours d'un programme de gouvernement, en s'adressant, comme Horizons lundi, aux formations politiques à l'exception du RN et de LFI, dans l'attente de la nomination d'un Premier ministre par le chef de l'Etat.

Ce "pacte d'action pour les Français", en partie dévoilé fin juillet et finalisé mardi, s'articule autour de "six priorités": rétablissement des comptes publics, défense de la laïcité et des institutions, pouvoir d'achat et logement, environnement, sécurité et service publics. "C'est en ça que c'est ridicule" , a jugé le député du Loiret, mercredi 14 août, dénonçant des "poncifs". "C'est enfoncer des portes ouvertes !", a t-il ajouté.

"Politique fiction"

De quoi trouver néanmoins des majorités sur des sujets consensuels? "Concrètement, sur quelles mesures?", demande t-il. "Il y a une contradiction totale entre ce qui est proposé et la réalité de ce qu'ils défendent", selon l'élu du Rassemblement national.

Quant à la question du budget 2025, dont le vote va se dérouler dans un flou politique inédit dans l'histoire de la Ve République, Thomas Ménagé n'écarte aucune piste, en dépit de ses doutes. "S'il y a un changement de méthode total, si on reprend les amendements du RN, si on arrive à dégager un certain nombre d'économies et de recettes supplémentaires, on pourra apporter un soutien. Mais les premiers courriers où on exclut totalement nos positions et les électeurs qui sont derrière, malheureusement, me donnent peu d'espoirs sur la capacité de construire un budget qui tiendra compte de ce changement politique et des résultats des élections législatives", a t-il estimé.

"On est dans une situation inédite, donc on se posera des questions qui sont peut-être nouvelles, différentes de ce qu'on peut avoir par le passé. On est dans des équilibres nouveaux", s'est-il contenté d'indiquer, qualifiant cet été politique de période de "politique fiction" en l'absence de nouveau gouvernement.