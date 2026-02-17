Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une large période de tourmente, les supporters phocéens se sont autorisés une sortie des plus distinguées.

Comme le rapporte RMC Sport, l es murs du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus ont été taggués dans la nuit de lundi à mardi. Pour exprimer leur colère, certains fans de l’OM ont (ab)usé de la poésie du moment : « Longoria démission » , « Longoria casse-toi » , « Longoria imposteur » , « Longoria tic-tac » et « Pablo ciao ». Banksy n’a qu’à bien se tenir.…

SW pour SOFOOT.com