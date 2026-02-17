 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 11:48

Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

Pablo Longoria visé par des tags hostiles à la Commanderie

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une large période de tourmente, les supporters phocéens se sont autorisés une sortie des plus distinguées.

Comme le rapporte RMC Sport, l es murs du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus ont été taggués dans la nuit de lundi à mardi. Pour exprimer leur colère, certains fans de l’OM ont (ab)usé de la poésie du moment : « Longoria démission » , « Longoria casse-toi » , « Longoria imposteur » , « Longoria tic-tac » et « Pablo ciao ». Banksy n’a qu’à bien se tenir.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye devrait bien s'installer sur le banc de l'OM
    Habib Beye devrait bien s'installer sur le banc de l'OM
    information fournie par So Foot 17.02.2026 12:08 

    Tout et son contraire. L’Olympique de Marseille, qui vient de retrouver Medhi Benatia, s’apprêterait également à mettre la main sur un entraîneur en la personne de Habib Beye . Là aussi, il fallait s’accrocher : dans un premier temps annoncé comme le successeur ... Lire la suite

  • Nicolas Jackson ne devrait pas s'éterniser au Bayern Munich
    Nicolas Jackson ne devrait pas s'éterniser au Bayern Munich
    information fournie par So Foot 17.02.2026 12:03 

    Une tête manquera à l’Oktoberfest l’automne prochain. Nicolas Jackson, buteur sénégalais prêté par Chelsea au Bayern Munich, ne devrait pas s’éterniser en Bavière . Selon The Times , Jackson retournera à Londres en juin puisqu’il n’a pas joué assez de matchs avec ... Lire la suite

  • Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup
    Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup
    information fournie par So Foot 17.02.2026 11:54 

    Le petit poucet sort par la grande porte. C’était la belle histoire de l’année en FA Cup : le Macclesfield FC, club de sixième division, était parvenu à éliminer en janvier Crystal Palace, tenant en titre. Malheureusement, l’aventure s’est terminée au 4 e tour, ... Lire la suite

  • Vitinha est-il le même joueur que son père ?
    Vitinha est-il le même joueur que son père ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 11:48 

    Avant que son fils Vitinha ne domine la France et l’Europe du foot avec le PSG et le Portugal, le papa Vítor Manuel a eu une carrière professionnelle correcte au Portugal. Et selon ceux qui l’ont côtoyé de près, le père ne manquait pas de qualités et a sacrément ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank