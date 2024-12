information fournie par So Foot • 18/12/2024 à 12:03

Pablo Longoria évoque le mercato hivernal à l'OM

Il fait le bilan, calmement.

Comme à son habitude, Pablo Longoria tenait une conférence de presse en guise de bilan de mi-saison , ce mercredi matin à Marseille. Le président de l’OM a pris le temps d’évoquer les dossiers chauds de l’actualité du mercato olympien , revenant d’abord sur le sujet le plus commenté ces dernières semaines, la rumeur d’un éventuel transfert de Paul Pogba (31 ans). S’il assure qu’il n’y a « pas de discussions en cours » avec l’international français, Longoria préférait ne « pas fermer la porte » à l’arrivée d’un nouveau grand joueur bien qu’à l’heure actuelle, il s’agisse « de spéculations et de rêves, plus qu’une réalité » .…

FG pour SOFOOT.com